Удар по солидарности - денежный перевод политзаключенным смогут отправлять только родные









Важно понимать, что это касается колоний: человеку, который находится, например, в СИЗО до суда или ждет обжалования, все еще могут направлять и бандероли, и переводы все желающие.





Нашей Ниве », что осужденных заранее предупредили: скоро у вас заберут «лишние» деньги и поддержку от «чужих» людей. Данные изменения вступили в силу в июне, но еще до этого несколько человек, которые переписываются с политзаключенными, сообщали «», что осужденных заранее предупредили: скоро у вас заберут «лишние» деньги и поддержку от «чужих» людей.





Отправленные уже после вступления изменений в силу переводы сейчас возвращаются людям обратно.





Что делать?





Пытаться поддерживать политзаключенных, как и раньше: все же примут перевод на "отоварку" или нет — решает администрация конкретного учреждения.





Если переводы все же возвращаются, выходить на родственников и близких осужденного и поддерживать узников через них.