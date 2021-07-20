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Удар по солидарности - денежный перевод политзаключенным смогут отправлять только родные

20.07.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно обновлениям в Уголовно-исполнительном кодексе (пункт 4 статьи 85), осужденные теперь могут получать денежные переводы от не родственников только с разрешения администрации исправительного учреждения.



Важно понимать, что это касается колоний: человеку, который находится, например, в СИЗО до суда или ждет обжалования, все еще могут направлять и бандероли, и переводы все желающие.

Данные изменения вступили в силу в июне, но еще до этого несколько человек, которые переписываются с политзаключенными, сообщали «Нашей Ниве», что осужденных заранее предупредили: скоро у вас заберут «лишние» деньги и поддержку от «чужих» людей.

Отправленные уже после вступления изменений в силу переводы сейчас возвращаются людям обратно.

Что делать? 

Пытаться поддерживать политзаключенных, как и раньше: все же примут перевод на "отоварку" или нет — решает администрация конкретного учреждения. 

Если переводы все же возвращаются, выходить на родственников и близких осужденного и поддерживать узников через них.
 
 
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Согласно обновлениям в Уголовно-исполнительном кодексе (пункт 4 статьи 85), осужденные теперь могут получать денежные переводы от не родственников только с...
 
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