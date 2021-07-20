Дневник фестиваля «Славянский базар – 2021». День четвертый

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наступил заключительный день юбилейного «Славянского базара – 2021» . Как прошли репетиции перед финальным концертом? Кто стал победителем Международного фестиваля искусств и кому досталась специальная премия «Песня – путь к Содружеству» от телеканала «МИР»?

«Такое ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал! Только карнавал песни и танцев», – делится своими эмоциями певец Сергей Пенкин.

Четыре дня музыки, танцев и веселья позади. Но ровно через год артисты вновь соберутся на сцене Летнего амфитеатра, чтобы доказать, что музыка – главный путь к взаимопониманию и миру.