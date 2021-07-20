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Дневник фестиваля «Славянский базар – 2021». День четвертый

20.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наступил заключительный день юбилейного «Славянского базара – 2021». Как прошли репетиции перед финальным концертом? Кто стал победителем Международного фестиваля искусств и кому досталась специальная премия «Песня – путь к Содружеству» от телеканала «МИР»?

«Такое ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал! Только карнавал песни и танцев», – делится своими эмоциями певец Сергей Пенкин.

Четыре дня музыки, танцев и веселья позади. Но ровно через год артисты вновь соберутся на сцене Летнего амфитеатра, чтобы доказать, что музыка – главный путь к взаимопониманию и миру.



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«Такое ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал!», – делится своими эмоциями певец Сергей Пенкин. Кто стал победителем конкурса и кому досталась специальная...
 
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