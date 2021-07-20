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Дневник фестиваля «Славянский базар – 2021». День четвертый
20.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наступил заключительный день юбилейного
Четыре дня музыки, танцев и веселья позади. Но ровно через год артисты вновь соберутся на сцене Летнего амфитеатра, чтобы доказать, что музыка – главный путь к взаимопониманию и миру.
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