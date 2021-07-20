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Подписан комплексный закон о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения

20.07.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 15 июля подписал закон «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

Подписан комплексный закон о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения
Фото pixabay.com

Закон объединил четыре нормативных правовых акта (два закона и два указа) по вопросам уплаты взносов в бюджет фонда.

Как сообщается на сайте ФСЗН, законом регламентированы: круг плательщиков обязательных страховых взносов в бюджет фонда; объект для начисления обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование; размеры взносов, сроки и порядок их уплаты; права и обязанности плательщиков.

Закон установлено, что организации общественных объединений инвалидов при наличии в штате не менее 30% инвалидов получают льготу по уплате взносов в бюджет фонда в виде пониженного страхового тарифа (12%).

Закон дополнен нормой, дающей право работодателям не уплачивать взносы на пенсионное страхование за работающих инвалидов первой и второй группы с первого числа месяца, следующего за установлением инвалидности (ранее срок установлен не был).

Документом предусмотрено право восстановления сроков выплаты ежемесячных пособий семьям, воспитывающим детей, при несвоевременном обращении за их получением, исключительно по уважительной причине. Ранее этот срок был не более шести месяцев.

Также вводится обязанность плательщика обращаться в органы ФСЗН за финансированием средств на выплату государственных пособий. Одновременно органам ФСЗН предоставлено право приостановки операций по банковским счетам плательщиков за невыполнение обязанности обращения за финансированием средств на выплату пособий.

Закон вступает в силу 21 января 2022 года.

 

 

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Александр Лукашенко 15 июля подписал закон «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».
 
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