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Несмотря на проблемы со здоровьем Григория Костусева оставили за решеткой

20.07.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Защите 64-летнего лидера Партии БНФ Григория Костусева отказано в изменении ему меры пресечения, сообщила БелаПАН адвокат Инесса Оленская.

Несмотря на проблемы со здоровьем Григория Костусева оставили за решеткой

По ее словам, у подзащитного серьезные проблемы со здоровьем, однако из-под стражи его не освободили и из республиканской больницы для осужденных, расположенной на территории СИЗО №1 в Минске, 15 июля вернули в СИЗО КГБ.

«С сердцем стало получше, но есть другие проблемы. У него плохие результаты анализов», — констатировала адвокат.

Оленская отметила, что пока не посещала подзащитного, поэтому не знает, в каких условиях он сейчас находится.

Как сообщалось, 2 июля политик был экстренно госпитализирован в больничную камеру СИЗО № 1 на улице Володарского. Туда он попал из-за проблем с сердцем, давлением, отеками конечностей, одышкой, спутанным сознанием из камеры СИЗО КГБ, где содержался с другими заключенными в условиях жары, влажности и плохого доступа свежего воздуха.

64-летнего Григория Костусева задержали 12 апреля в Шклове и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. Среди задержанных адвокат Юрий Зенкович, политтехнолог Александр Федута и политик Григорий Костусёв.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

 

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Теги: Минск
 
 
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Защите 64-летнего лидера Партии БНФ Григория Костусева отказано в изменении ему меры пресечения, сообщила БелаПАН адвокат Инесса Оленская.
 
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