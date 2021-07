«Жыве Беларусь!» ЗША паабяцалі «нязменную падтрымку дэмакратычных памкненняў беларускага народу»

Источник материала: Белсат

Прэс-сакратар Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Нэд Прайс выступіў з заявай з нагоды сустрэчы амерыканскага кіраўніцтва са Святланай Ціханоўскай.

Прайс адзначыў , што Дзяржсакратар ЗША Энтані Блінкен, намеснік дзяржсакратара ў палітычных пытаннях Віктор’я Нулэнд і дарадца Дзярждэпартаменту Дэрэк Шале абмеркавалі з лідаркай беларускай апазіцыі «неабходнасць спынення рэжымам Лукашэнкі няспынных рэпрэсій, безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў, інклюзіўнага палітычнага дыялогу і новых прэзідэнцкіх выбараў пад міжнародным назіраннем».

«Мы абмеркавалі выхад з палітычнага крызісу: вызваленне ўсіх палітвязняў, інклюзіўны дыялог і новыя выбары. Жыве Беларусь!» – напісаў у сваім Twitter Энтані Блінкен.

. @UnderSecStateP and I welcomed Belarusian leader of the democratic opposition @Tsihanouskaya to the @StateDept today. We discussed the way out of the political crisis: release of all political prisoners, inclusive dialogue, and new elections. Zhvvye Belarus!