Мнение: «Лукашенко сползает, и правильная стратегия заключается в том, чтобы нажимать на него дальше»

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Российский политолог о роковом выборе, перед которым оказался белорусский правитель.





События последнего времени показывают, что перспективы Лукашенко стремительно сужаются до двух вариантов: либо деэскалация внутри страны, либо признание Крыма со множеством катастрофических последствий. Такое мнение высказал российский политолог Александр Морозов.

— Очевидно, что Лукашенко продолжает утрачивать суверенитет Беларуси, обменивая его на путинскую поддержку, — констатирует Морозов на канале «Маланка» . — Особенно после четвертого пакета санкций над ним очень серьезно нависли тучи, это хорошо видно по тем оценкам, которые дают, в том числе и белорусские экономисты.

Последствия четвертого и, возможно, последующего пятого пакета, который уже обсуждается, существенно меняют характер «торга» между Лукашенко и Путиным. И уже видно, что дальше у Лукашенко нет возможности маневрировать так, как прежде.

Он должен либо пойти на крайне неприятный для себя шаг и все-таки сдаться Путину окончательно (тогда это будет уже не две диктатуры, а одна) и признать Крым. Либо вернуться к представлению о суверенитете Беларуси и тогда сделать какой-то важный шаг по деэскалации внутри страны, прекратить эту волну репрессий, которая не кончается, а только наращивается.

При этом политолог отметил, несмотря на то, что признание Крыма приведет к серьезным последствиям не только для Беларуси, но и для всего региона, роковое решение Лукашенко может принять уже будущей весной.

— Признание аннексии Крыма, конечно, имеет катастрофические последствия для всего региона, потому что такой шаг изменит весь характер белорусско-украинской границы. Но, в первую очередь, кардинально изменит отношения между Минском и Киевом. Понятно, что для самого Лукашенко это повлечет очень большие проблемы.

Крым — это сложный и самый важный вопрос. Он сейчас точно находится в центре повестки переговоров Путина и Лукашенко. Если Лукашенко на это пойдет, это все изменит. Я бы сказал, что он должен сопротивляться этому из последних сил.

Но, с другой стороны, у него осталось слишком мало альтернативных вариантов, которые он может предложить Путину за дальнейшую совершенно беспрецедентную поддержку со стороны Кремля. И, я думаю, Кремль все-таки будет настаивать на признании Крыма.

В итоге ждать этого надо, если не этой осенью, то к весне. Если к этому времени Лукашенко не найдет другого хода, если он будет также тянуть со своей конституционной реформой, которой де-факто нет, если репрессии не прекратятся и не произойдет какое-то радикальное освобождение людей и формулирование самим Минском новой политики, то Лукашенко придется признавать Крым, — уверен российский политолог.

Он также указывает на еще один существенный фактор, который негативно влияет на Лукашенко.

— Второй существенный момент, и это хорошо видно, несмотря на то, что в самой Беларуси протесты стихли, штаб Тихановской работает с огромной энергией и создает проблемы не только для Лукашенко, но и для Москвы.

Поэтому здесь, конечно, Лукашенко сползает, и, я думаю, правильная стратегия заключается в том, чтобы нажимать на него дальше, — считает Морозов.