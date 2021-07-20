Политолог: «США не желают идти на конфронтацию с Россией и ввязаться в борьбу за Беларусь»

Источник материала: Салiдарнасць

Павел Усов считает, что встреча Тихановской с госсекретарем США стала моральной компенсацией за встречу Помпео с Лукашенко.

— Видимо, что США не желают идти на прямую конфронтацию с Россией и ввязаться в решающую борьбу за Беларусь, — считает политолог. — Это связано прежде всего с тем, что у Вашингтона нет инструментов для сдерживания российского влияния и реализации политических изменений в Беларуси. Также вероятно нет веры (уверенности) в том, что Тихановская в ближайшем будущем станет ресурсом, который подтолкнет авторитарную систему к скорому распаду.

Этим можно объяснить то, что Белом Доме посчитали преждевременным инвестировать в лидерство Тихановской личной встречей с президентом Байденом. Америка готова к тому, что политический кризис в нашей стране заморозится на неопределенное время и его итог совершенно непредсказуем.

В свою очередь встреча с Блинкином, своего рода, моральная компенсация за встречу Помпео с Лукашенко и полный провал американской политики «дружбы с диктатором».