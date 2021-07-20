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По факту смертельного ДТП в Столинском районе возбуждено уголовное дело

20.07.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По факту смертельного ДТП с гибелью двух человек в Столинском районе возбуждено уголовное дело.  Как сообщалось, трагедия произошла вблизи агрогородка Федоры.  По данным следствия, мужчина за рулем  автомобиля "Хендэ" не справился с управлением на закруглении дороги, машина вылетела в кювет и оказалась в мелиоративном канале. В результате ДТП водитель автомобиля и 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, 37-летний пассажир госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". 


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По факту смертельного ДТП с гибелью двух человек в Столинском районе возбуждено уголовное дело.  Как сообщалось, трагедия произошла вблизи агрогородка Федоры.  По...
 
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