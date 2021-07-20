По факту смертельного ДТП в Столинском районе возбуждено уголовное дело

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По факту смертельного ДТП с гибелью двух человек в Столинском районе возбуждено уголовное дело. Как сообщалось, трагедия произошла вблизи агрогородка Федоры. По данным следствия, мужчина за рулем автомобиля "Хендэ" не справился с управлением на закруглении дороги, машина вылетела в кювет и оказалась в мелиоративном канале. В результате ДТП водитель автомобиля и 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, 37-летний пассажир госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".



