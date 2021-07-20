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Под Борисовом таксиста вывезли в лес и требовали деньги, угрожая сжечь заживо
Источник материала: БT
Заложник чужих разборок: таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги, угрожая сжечь заживо. Накануне милиция сообщила подробности инцидента, который произошел 4 июня в деревне Кищина Слобода под Борисовом. Там двое мужчин и женщина ворвались в дом к мужчине и требовали 500 долларов, которые на днях он якобы получил от клиента. Хозяин все отрицал. Тогда жертву вывезли в лес и избили, ему даже устроили очную ставку с тем самым пассажиром. Последний признался, что история с валютой - выдумка.
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Заложник чужих разборок: таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги, угрожая сжечь заживо. Накануне милиция сообщила подробности инцидента, который...
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