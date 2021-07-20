﻿ Под Борисовом таксиста вывезли в лес и требовали деньги, угрожая сжечь заживо. 21.by
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Под Борисовом таксиста вывезли в лес и требовали деньги, угрожая сжечь заживо

20.07.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Заложник чужих разборок: таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги, угрожая сжечь заживо. Накануне милиция  сообщила подробности инцидента, который произошел 4 июня в деревне Кищина Слобода под Борисовом. Там двое мужчин и женщина ворвались в дом к мужчине и требовали 500 долларов, которые на днях он якобы получил от клиента. Хозяин все отрицал. Тогда жертву вывезли в лес и избили, ему даже устроили очную ставку с тем самым пассажиром. Последний признался, что история с валютой - выдумка.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям, в том числе связанным с черным риелторством.



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Заложник чужих разборок: таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги, угрожая сжечь заживо. Накануне милиция  сообщила подробности инцидента, который...
 
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