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Участник молодёжного поезда из Узбекистана в Бресте: это возможность увидеть города Беларуси, что очень приятно

20.07.2021 12:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За семь дней увидеть всю Беларусь. Молодежный поезд продолжает колесить по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 июля пассажиров необычного состава встречали в Бресте. Музыкальное шоу развернулось на первом пути станции «Брест-Центральный».

Участник молодёжного поезда из Узбекистана в Бресте: это возможность увидеть города Беларуси, что очень приятно

Больше 2 000 километров в пути – национальный проект объединяет молодежь со всей страны и проходит под хэштегом «БеларусьМолодежьЕдинство».

Участник молодёжного поезда из Узбекистана в Бресте: это возможность увидеть города Беларуси, что очень приятно

В Бресте у его участников обширная программа. Так, запланирован визит в Брестскую крепость, где молодые люди присоединятся к благоустройству территории.

Участник молодёжного поезда из Узбекистана в Бресте: это возможность увидеть города Беларуси, что очень приятно

Также участники познакомятся с жителями «Детского квартала на Васнецова», где расположились сразу несколько домов семейного типа.

Участник молодёжного поезда из Узбекистана в Бресте: это возможность увидеть города Беларуси, что очень приятно

Аброрджон Разманов, участник молодежного поезда:
Я приехал из Узбекистана. Учусь в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, также занимаю должность представителя Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Республике Беларусь.

Молодежный поезд мне дал возможность увидеть города Беларуси, достопримечательности. Для иностранного студента это очень приятно, конечно же.

Участник молодёжного поезда из Узбекистана в Бресте: это возможность увидеть города Беларуси, что очень приятно

Впервые к составу присоединились иностранные студенты. Главная миссия проекта, как признаются сами ребята, – объединить всех под одним флагом. В маршруте – семь городов и 2 000 километров. Позади уже Полоцк, Витебск, Горки и Петриков.

«Республиканский молодёжный поезд» в Бресте. Чем займутся участники проекта?

Участник молодёжного поезда из Узбекистана в Бресте: это возможность увидеть города Беларуси, что очень приятно

После Бреста молодежный поезд отправится в Марьину Горку и финиширует в Минске.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. За семь дней увидеть всю Беларусь. Молодежный поезд продолжает колесить по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 июля пассажиров...
 
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