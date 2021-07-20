Паника на рынке криптовалют: биткоин опустился ниже $30 тыс

Источник материала: Myfin



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В итоге биткоин опустился с $31,8 тыс до $29,5 тыс. Основная криптовалюта начала падать после начала распродажи на мировых фондовых рынках. В понедельник индекс продемонстрировал худший день с октября 2020 года.

«Я жду серьезного падения к $22 000», — заявил Патрик Хойссер, руководитель отдела торговли Crypto Finance AG.

Фото: investing.com

Между тем, опрошенные эксперты в исследовании Finder.com сошлись во мнении (54%), что биткоин заменит обычные деньги к 2050 году. Они ожидают гипербиткоинизацию — тот момент, когда BTC станет ключевой формой денег в мире, превратившись в основную валюту.

Ранее управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт Трофим Еременковысказал мнение в комментарии Myfin.by, что рынок криптовалют ждет разнонаправленная динамика курсов и в июле биткоин будет колебаться в цене от $25 до $45 тыс. долларов. Также эксперт ожидает локальное падение биткоина и его последующий рост, но уже в августе-сентябре.