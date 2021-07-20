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Паника на рынке криптовалют: биткоин опустился ниже $30 тыс

20.07.2021 12:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Паника на рынке криптовалют: биткоин опустился ниже тыс
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В итоге биткоин опустился с $31,8 тыс до $29,5 тыс. Основная криптовалюта начала падать после начала распродажи на мировых фондовых рынках. В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал худший день с октября 2020 года.

«Я жду серьезного падения к $22 000», — заявил Патрик Хойссер, руководитель отдела торговли Crypto Finance AG.

Паника на рынке криптовалют: биткоин опустился ниже тыс
Фото: investing.com

Между тем, опрошенные эксперты в исследовании Finder.com сошлись во мнении (54%), что биткоин заменит обычные деньги к 2050 году. Они ожидают гипербиткоинизацию — тот момент, когда BTC станет ключевой формой денег в мире, превратившись в основную валюту.

Ранее управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт Трофим Еременковысказал мнение в комментарии Myfin.by, что рынок криптовалют ждет разнонаправленная динамика курсов и в июле биткоин будет колебаться в цене от $25 до $45 тыс. долларов. Также эксперт ожидает локальное падение биткоина и его последующий рост, но уже в августе-сентябре.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На рынке криптовалют нарастают панические настроения. В ходе торгов биткоин обвалился ниже $30 тыс за единицу. Как объясняют аналитики, во всем опять виноват Китай:...
 
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