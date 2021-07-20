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В Бобруйском районе раскрыта серия краж металлических ограждений с кладбищ

20.07.2021 12:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе раскрыта серия краж металлических ограждений с кладбищ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Заявления от граждан, чьи родственники похоронены на кладбищах в Бобруйском районе, начали поступать в милицию весной этого года. Пропажу металлических ограждений вокруг могил своих близких они заметили накануне Радуницы, когда приехали убрать территорию захоронений.

Сотрудники управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и отделения угрозыска Бобруйского РОВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили людей, совершивших серию краж с кладбищ. Ими оказались трое жителей Бобруйска 34, 42 и 53 лет, двое из них нигде не работают. "Установлено, что в течение марта и апреля в вечернее время мужчины на грузовом микроавтобусе подъезжали к кладбищам, демонтировали металлические ограды, калитки, столбы и цепи, затем сдавали их в пункты приема металлолома, - рассказала старший инспектор ОИОС УВД Юлия Холомеева. - В настоящее время установлена причастность указанных лиц к совершению более 10 краж с различных кладбищ Бобруйского района. В общей сложности они сдали в пункты приема около 3 т черного металла".

Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемых и возбудили уголовные дела.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Заявления от граждан, чьи родственники похоронены на кладбищах в Бобруйском районе, начали поступать в милицию весной этого года.
 
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