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«С мольбой в глазах смотрел на наших родителей – только держитесь, миленькие мои». Белорусский паралимпиец о поддержке семьи

20.07.2021 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Алексей, на своем примере скажите, какие льготы, кредиты у вас? Как помогает государство?

«С мольбой в глазах смотрел на наших родителей – только держитесь, миленькие мои». Белорусский паралимпиец о поддержке семьи

Алексей Талай, паралимпиец, многократные рекордсмен мира и Европы по плаванию:
Я человек стратегического мышления, так как каждый день для человека с ограниченными возможностями – это бой с собой, с обстоятельствами. Меня жизнь научила планировать, думать на год, пять, десять вперед. Даже моя ситуация – я отец четверых детей. Когда первый ребенок у нас появился – а решиться на второго? Это был очень серьезный показатель того, что я был без ног и без рук, но был уверен, что в нашей стране смогу быть главой семьи в полном смысле этого слова – самостоятельно зарабатывать, содержать семью и решиться затем на третьего, четвертого ребеночка. Конечно же, и поддержка очень велика.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мы вас обожаем, мы знаем, что ваши «без рук и без ног» – это как у другого человека есть и руки, и ноги, а он не может вот столечко того, что можете сделать вы.

Алексей Талай:
Жизнь так сложилась, и многое пришлось понять, переосмыслить. Просто необходимо воспринимать все сложности адекватно. До 1994 года – кто-нибудь помнит из сегодняшней молодежи, каково это было, когда мы донашивали старые вещи друг за другом, за двоюродными братьями? Я помню, нам из Минска в Оршу присылали.

«С мольбой в глазах смотрел на наших родителей – только держитесь, миленькие мои». Белорусский паралимпиец о поддержке семьи

Екатерина Забенько:
А помните, мы жвачки красили пищевой краской, чтобы обновить их? А купить жвачку как было тяжело?

Алексей Талай:
Мы это помним. Я это прекрасно помню и на своих мероприятиях, в том числе со взрослыми людьми, которые бояться каких-то трудностей, просто взять ответственность на себя, я говорю: ребята, давайте уже становиться самостоятельными, взрослыми людьми, давайте укреплять нашу страну. А чем? Конечно же, это наши дети. Это наше все. Только представьте, если бы в моей стране я был один. Со мной произошла эта ситуация, в 16 лет я стал совершенно другим – домашним растением. Каков был бы мотив дальше моей семье быть, держаться друг за друга, не спиться, не взяться за горькую и так далее? Младший сын, мой брат Артур, который был рядом, ждал и с мольбой в глазах смотрел на наших родителей – только держитесь, миленькие мои, только удержитесь. И я выжил только благодаря тому, что знал – мне нельзя погибнуть, нельзя сдаваться. Мне надо идти вперед ради них – моего любимого папочки, мамочки, братишки. Как мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны говорил: внучек мой любы, сокол ты мой ясный, ты смерти в очи поглядел. Да, поглядел, и именно поэтому сегодня я так рад, что через меня в этот прекрасный мир, в нашу любимую Беларусь пришли четверо прекрасных детей – Марк, Владислав, Дашенька, доченька, и Ярославушка, сынок, которому совсем скоро уже будет четыре годика.

«С мольбой в глазах смотрел на наших родителей – только держитесь, миленькие мои». Белорусский паралимпиец о поддержке семьи

Татьяна Савчик:
Вы являетесь образцом, нашей национальной идеей социального института. Вы не то что не подверглись этим иждивенческим настроениям, вы, во-первых, создатель благотворительного фонда, чемпион, паралимпиец, мотиватор для многих людей, и вы помогаете многим группам населения. Откуда вы черпаете все эти силы?

Алексей Талай:
Родина наша, как и сказал профессор, рождает таких людей. Я рос на подвиге нашего великого народа, победителей. У меня дедушка «прокачивал», рассказывал о том, как наш народ стоически держал удар. Я успел этим опытом и мужеством насытиться. Это, я думаю, основополагающий фактор моего успеха. Вместе с тем я и отдаю отчет, насколько важна сегодня та государственная политика, когда мы делаем ту Победу сакральными для нас позициями, на которых сегодня держится здравый смысл – не встать не под те знамена, поддержать наших воинов-защитников Отечества. Вы, работники СМИ, мы помним этот «звездопад» – надо было устоять, понимать, что за нами страна, наш Президент. Когда у всех, здесь находящихся, есть возможность послужить Отечеству, я уверен, для каждого из нас это большая радость и честь – быть с нашим любимым, родным Президентом.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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