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Погода в СНГ: дожди обрушились на Казахстан, изнуряющий зной установился в Армении

20.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Северные ветры уняли жару в центральной части России. В Москве сегодня плюс 27. Освежить атмосферу поможет небольшой дождь. О том, какая погода в других городах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Дожди, грозы и шквал захватили большую часть Казахстана. В десяти областях действует штормовое предупреждение. Порывы ветра на западе страны – 25 метров в секунду. Без осадков только на юге республики. В Алматы с утра на уличных термометрах – плюс 34. По случаю праздника Курбан айт в стране выходной. Но людей на улицах мало – жара, да и все мечети закрыты из-за ковида. Печь будет несколько дней. В прогнозе – 40-градусный зной. Если в Алматы не придут дожди, в городе и области объявят «красный» уровень пожарной опасности.

Таджикистан

Праздник жертвоприношения Иди Курбон в Таджикистане проходит по жаркому сценарию. С утра в Душанбе, когда верующие собрались на молитву, столбики термометров показывали за 30, а днем будет до плюс 38.

Дождь и гроза дадут кратковременный освежающий эффект жителям Согдийской области и некоторых горных районов. Эти регионы могут оказаться под ударом стихии. Осадки могут спровоцировать сход селевых потоков и в Горно-Бадахшанской автономной области.

Беларусь

До плюс 25 ожидается сегодня в Беларуси. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Из-за погоды в стране приостановили теребление льна, когда его выдергивают из почвы и укладывают на землю для сушки. Сильный ветер прибил стебли к земле, техника не справляется с тереблением. Чтобы лен на полях просох и вернулся в прежнее состояние, нужно несколько дней.

«Когда лен стоит, льнотеребилки с большей скоростью вытеребливают и укладывают его в ровные ленты, а когда лен ложится, стебель сам перекручивается и цепляется один за один. Тогда происходят забивки при тереблении, то есть технике необходимо остановиться, почиститься и дальше идти», – рассказывает главный агроном Слуцкого льнозавода Ольга Рылач.

Армения

Армения плавится от африканского зноя. Дождь был бы только на пользу. Но увы! В Ереване ни капли дождя и плюс 42. Жителям и туристам рекомендуют не выходить на улицу в самое пекло с одиннадцати утра и до пяти вечера. Терпеть такую жару придется еще пару дней. Затем в республику придут спасительные дожди, обещают синоптики.



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О том, какая погода царит в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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