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Литва задержала еще 41 нелегального мигранта со стороны Беларуси
Источник материала: Навiны
За прошедшие сутки в Литве задержан 41 мигрант, незаконно пересекший границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.
Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1.497.
С начала 2021 года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 2.158 нелегалов — примерно в 26,5 раза больше, чем за весь 2020-й.
Среди задержанных граждане Ирака (1.153), Конго (182), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (74), Сирии (69), Афганистана (69), России (68) и других стран, а также лица, у которых не было документов.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
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За прошедшие сутки в Литве задержан 41 мигрант, незаконно пересекший границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы...
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