Комитет госконтроля: за время проведения ЦТ были удалены 11 абитуриентов-нарушителей

Во время первого этапа вступительной кампании — централизованного тестирования — за различные нарушения были удалены 11 абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба КГК.





Абитуриентов удаляли в том числе за наличие и использование мобильного телефона, а также за шпаргалки.

Последний такой факт случился 18 июля при проведении тестирования в резервный день в Витебской области. Во время испытания у абитуриента оказался с собой мобильный телефон, за что он был удален из аудитории.

С 20 июля в Беларуси начинается второй этап вступительной кампании — прием документов в высшие и средние учебные заведения.

Также с 27 июля по 4 августа 2021 года в ряде вузов (и с 4 по 8 августа — сузов) пройдут вступительные испытания.

Как и в ходе проведения ЦТ, абитуриентам во время вступительных испытаний запрещается проносить и использовать в аудитории мобильные телефоны и другие средства приема, хранения и передачи информации.

Кроме того, им нельзя разговаривать, пересаживаться без разрешения экзаменаторов, обмениваться экзаменационными билетами, бланками устного ответа и рабочими записями.

В случае нарушения этих требований ответ абитуриента либо письменная экзаменационная работа не оценивается, и абитуриент к следующему вступительному испытанию не допускается.

Если у абитуриентов и их родителей возникают спорные и проблемные вопросы по вступительной кампании, они могут обратиться на горячую линию Комитета госконтроля.

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