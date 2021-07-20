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Белорусские медики объяснили, как не заболеть коронавирусом после прививки

20.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Один человек из 30 заболевает COVID-19 после прививки. Это статистика одной из городских клиник Минска. Все дело в том, говорят медики, что люди просто не соблюдают меры безопасности сразу после вакцинации. О чем нужно помнить, чтобы сохранить здоровье, узнала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.



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Теги: Минск
 
 
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По статистике одной из городских клиник Минска, один человек из 30 заболевает COVID-19 после вакцинации.
 
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