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Белорусские медики объяснили, как не заболеть коронавирусом после прививки
20.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Один человек из 30 заболевает COVID-19 после прививки. Это статистика одной из городских клиник Минска. Все дело в том, говорят медики, что люди просто не соблюдают
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По статистике одной из городских клиник Минска, один человек из 30 заболевает COVID-19 после вакцинации.
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