Ликвидирует юрлицо, которому принадлежит интернет-проект «Сильные новости»

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщил основатель ресурса Пётр Кузнецов.

В постановлении Гомельского горисполкома сказано о ликвидации юрлица, которому принадлежит интернет-проект «Сильные новости».

— Организация действовала с 2013 года, там было два десятка только штатных рабочих мест, все налоги платились исправно (ни одна проверка до сих пор ничего не нашла), вся деятельность была исключительно уставной, — пишет Петр Кузнецов. — Видимо, поэтому в постановлении исполкома конкретно не указано ни одного основания. Сейчас мы вынуждены заниматься одновременно и делами по ликвидации, на которую отведено очень мало времени, и начинать процессы обжалования – грубо говоря, хоть основания-то предъявите?

Одновременно налоговые инспекции выкатили против уже ликвидируемого юрлица две проверки: продолжается камеральная, а тут они затребовали еще и общую. Видимо, будут искать основания «задним числом».

Продолжается камеральная проверка меня как ИП.

Очень интересные вещи происходят со мной, как с резидентом-физлицом: налоговая насчитала мне доплатить 40 000 рублей подоходного налога. Я подробнее об этом анекдоте еще расскажу, поскольку насчитаны эти деньги были из совершенно не существующей базы налогообложения. Если коротко, по версии инспекции я должен заплатить эти налоги за те деньги, которыми сам пополнял свои же карточки – что ни при какой трактовке не является получением дохода, а является лишь, условно говоря, перекладыванием денег из одного кармана в другой. Но, да, об этом еще чуть позже – завтра я как раз пойду сверять все эти операции, на что уйдет, опять же, весь день.

То есть, видите, моя ситуация сейчас такая, что, в условиях, когда дни проходят в инстанциях и в совершенно лишних вещах, когда каждый день приносит все новые «сюрпризы», быть актуальным просто не получается. Поэтому я пока на паузе. Только этим все и объясняется.

Ну и еще один вопрос, который мне в последнее время часто задают: почему не открывается сайт «Сильные новости». На этот вопрос я не могу дать исчерпывающий ответ, поскольку слабо разбираюсь в технических моментах. Если я все правильно понял из объяснений технической группы, дело в том, что в наш программный код кто-то сумел проникнуть и оставил там множество ошибок, которые найти и исправить можно лишь вручную. Кода этого много тысяч строк, поэтому процесс занимает определенное время. К сожалению, столкнувшись с таким, конкретно в данный момент, ради безопасности, мы не можем привлекать или принимать никакую внешнюю помощь. Но мы решим проблему.

Я пока не знаю, в каком формате будут выходить «Сильные новости» после починки в случае, если наше юрлицо ликвидируют. Однако редакция в работоспособном состоянии, вы по-прежнему можете читать нас во всех основных соцсетях, а также смотреть видео на Yolutube и проект «Короче» на Tik Tok. Списывать нас со счетов не надо, так или иначе, мы будем делать все, чтобы продолжать оставаться с вами.

Просто пока момент такой. Но, как поется в одной песне: «Жил один еврей, так он сказал, шо все проходит». Пройдет и это.