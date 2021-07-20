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Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек

20.07.2021 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирака. Растет число жертв террористической атаки в Багдаде. В списке погибших 31 человек, в том числе женщины и дети. Еще около 60 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек

Теракт произошел вечером, когда на рынке было особенно многолюдно. Жители готовились к одному из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам.

Ударной волной разрушило несколько торговых прилавков, вспыхнул пожар. Пытаясь спастись, люди в панике разбегались в стороны. В полиции подтвердили: сработало самодельное взрывное устройство. Согласно еще одной версии, теракт устроила смертница. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек

На юге и в центральной части страны усилены меры безопасности.

 
 
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Новости Ирака. Растет число жертв террористической атаки в Багдаде. В списке погибших 31 человек, в том числе женщины и дети. Еще около 60 получили ранения, сообщили в...
 
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