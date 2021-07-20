Столицу летних Игр 2032 года выберут во время сессии Международного Олимпийского комитета

Источник материала: ОНТ

Накануне старта Игр в Токио проходит сессия Международного Олимпийского комитета.

За два дня чиновники обсудят готовность к Играм, сделают важные заявления и выберут столицу летних Игр 2032 года.

Так, глава МОК Томас Бах уже заявил, что отмена Игр в Токио не рассматривалась, хотя это было бы самым простым решением в условиях пандемии. Но МОК никогда не бросает своих спортсменов, решение отсрочить Игры на год было вынужденным, ведь организаторам необходимо было время, чтобы подготовиться к соревнованиям в новых условиях. Сессия МОК проходит как раз в эти минуты, а самое интересное, страну-хозяйку Игр-2032, назовут завтра. Впервые она будет избрана по новой системе – без заявок кандидатов. Известно, что ранее комиссия МОК рекомендовала утвердить австралийский Брисбен.

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