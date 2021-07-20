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Народная артистка СССР Людмила Чурсина отмечает 80-летний юбилей

20.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Народная артистка СССР Людмила Чурсина отмечает 80-летний юбилей

Народная артистка СССР Людмила Чурсина отмечает 80-летний юбилей. 

Ее знают по главным ролям в картинах «Журавушка», «Виринея», «Угрюм-река», «Любовь Яровая». Всего снялась в более чем ста фильмах и сериалах. За стройную фигуру и гордый взгляд ее назвали королевой экрана. На театральную сцену Людмила Чурсина выходит и сейчас. 

Поздравление народной артистке СССР направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что в нашей стране Людмилу Чурсину знают и ценят как замечательную актрису, которая вписала запоминающиеся строки в летопись современного театрального и киноискусства.

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Народная артистка СССР Людмила Чурсина отмечает 80-летний юбилей.  Ее знают по главным ролям в картинах «Журавушка», «Виринея», «Угрюм-река», «Любовь Яровая». Всего...
 
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