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За селфи: суд в США приговорил к тюремному сроку участника штурма Капитолия

20.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За селфи: суд в США приговорил к тюремному сроку участника штурма Капитолия

Восемь месяцев тюрьмы всего лишь за селфи! Суд в США вынес первый реальный срок участнику штурма Капитолия.

Осужден 38-летний житель штата Флорида. Такой суровый приговор, несмотря на то, что подсудимый в агрессивных действиях не замечен – он не уничтожал собственность и не причинил вреда. Также он выплатит 2 тысячи долларов штрафа. И после освобождения два года будет под судебным надзором.

Капитолий сторонники бывшего лидера США Дональда Трампа штурмовали в начале января. Так они выразили протест против того, что победителем президентской гонки объявлен Джо Байден. В нападении обвиняют более 500 человек. В июне вынесен первый судебный приговор. 49-летней американке назначили три года условно. А сейчас первый реальный срок – за фото. 

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Восемь месяцев тюрьмы всего лишь за селфи! Суд в США вынес первый реальный срок участнику штурма Капитолия. Осужден 38-летний житель штата Флорида. Такой суровый...
 
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