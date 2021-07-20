Кто такой архивариус? Интересные факты о профессии

Источник материала: ОНТ

Кто-то в детстве хотел стать футболистом, а кто-то космонавтом. Но мечты стать архивариусом довольно редкие. Хранители документов – на самом деле весьма интересная работа. Мы продолжаем совместный проект с БГУ к 100-летию вуза.





Дисциплинированные, ответственные и организованные – это все о студентах специальности «Историко-архивоведение» исторического факультета БГУ. Первые занятия по этому направлению прошли в 1992 году. И вот уже почти 30 лет здесь готовят профессионалов, которые участвуют в работе по восстановлению, консервации и реставрации документов. Надежда Соломкина еще в школе увлеклась историей. Участвовала в различных олимпиадах и конкурсах. Поэтому после 11 класса не задумываясь выбрала исторический факультет БГУ и специальность «Историко-архивоведение».

Организовывать и вести архивные дела, а также обеспечивать сохранность документов: на первых двух курсах внимание студентов сосредоточено на изучении исторических дисциплин. Помимо основного иностранного языка, будущие специалисты изучают польский, латинский и старобелорусский. Тогда же происходит и непосредственное знакомство с историческими документами.

Всего на специальность «Историко-архивоведение» набирают 20 студентов на бюджетную и платную формы обучения. Они владеют передовыми информационными технологиями и способны обрабатывать большие объемы информации за короткий срок.

За время обучения студенты получают необходимые в профессии теоретические знания и навыки. Выпускники подготовлены к работе как в государственных архивах, так и в учреждениях банковской сферы и промышленности, а еще могут преподавать в средних, средних специальных и высших учреждениях образования.

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