Источник материала: ОНТ

В Иране массовые протесты закончились стрельбой. Демонстрации охватили юго-запад страны.

Люди уже несколько дней выходят на акции, поводом для которых стала нехватка воды. Таковы последствия засухи и обмеления рек.

Протестующие обвиняют правительство в бесхозяйственности. Они считают, что кризис в регионе создали сами власти, которые нерационально используют водные ресурсы. Ситуацию усугубляет погода, в эти дни в Иране температура – плюс 45. Нехватку воды испытывают около тысячи населенных пунктов. Протестующие блокируют дороги. Полиция в ответ применяет силу. В результате беспорядков погибли три человека.

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