Лукашенко: Нужны дипломаты, которые отстоят честь своей страны

Источник материала: ОНТ

Беларуси необходимы дипломаты-практики, которые смогут отстоять честь страны, заявил Александр Лукашенко во время совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе, пишет БЕЛТА.

Президент дал поручение главе правительства охарактеризовать итоги работы на внешнеэкономическом направлении и при необходимости предложить кадровые решения.

Он добавил, что к дипломатам относятся, как к элите общества. При этом элитарность должна быть проявлена в высоком профессионализме и воспитанности.

ФОТО: БЕЛТА









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