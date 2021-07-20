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Лукашенко: Нужны дипломаты, которые отстоят честь своей страны
Источник материала: ОНТ
Беларуси необходимы дипломаты-практики, которые смогут отстоять честь страны,
Президент дал поручение главе правительства охарактеризовать итоги работы на внешнеэкономическом направлении и при необходимости предложить кадровые решения.
Он добавил, что к дипломатам относятся, как к элите общества. При этом элитарность должна быть проявлена в высоком профессионализме и воспитанности.
ФОТО: БЕЛТА
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Беларуси необходимы дипломаты-практики, которые смогут отстоять честь страны, заявил Александр Лукашенко во время совещания по приоритетам внешней политики на...
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