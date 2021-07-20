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Теракт в Ираке: смертница подорвала себя на столичном рынке, погибли более 30 человек

20.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Теракт в Ираке: смертница подорвала себя на столичном рынке, погибли более 30 человек

Теракт в Ираке унес жизни более 30 человек. Он прогремел вечером 19 июля на столичном рынке. 

В этот момент там было особенно многолюдно. Многие иракцы целыми семьями пришли за покупками перед одним из главных мусульманских праздников – Курбан-байрамом. Взрыв привел к значительным разрушениям, торговые ряды загорелись, а люди в панике пытались убежать. Уже известно, что себя подорвала смертница, на теле которой был закреплен пояс со взрывчаткой.

По всей стране усилены меры безопасности. В центральных и южных районах, где живет много шиитов, на улицах появились дополнительные мобильные патрули. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

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Теракт в Ираке унес жизни более 30 человек. Он прогремел вечером 19 июля на столичном рынке.  В этот момент там было особенно многолюдно. Многие иракцы целыми семьями...
 
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