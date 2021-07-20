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Лукашенко о защите экономических интересов: Должны сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко требует от дипломатов более активной работы по защите экономических интересов Беларуси, а также использовании механизмов международных организаций в помощь нашим предприятиям. Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики, которое проводит с руководителями белорусских загранучреждений. Об этом пишет
Президент Беларуси отметил, что в стране хватает специалистов в области международного права, а предприятия вместе с посольствами призвал буквально "сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений".
фото: БелТА
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Лукашенко о защите экономических интересов: Должны сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений
Александр Лукашенко требует от дипломатов более активной работы по защите экономических интересов Беларуси, а также использовании механизмов международных...
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