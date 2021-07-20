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Лукашенко о защите экономических интересов: Должны сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений

20.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о защите экономических интересов: Должны сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений

Александр Лукашенко требует от дипломатов более активной работы по защите экономических интересов Беларуси, а также использовании механизмов международных организаций в помощь нашим предприятиям. Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики, которое проводит с руководителями белорусских загранучреждений. Об этом пишет БелТА

Президент Беларуси отметил, что в стране хватает специалистов в области международного права, а предприятия вместе с посольствами призвал буквально "сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений". 


фото: БелТА

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Александр Лукашенко требует от дипломатов более активной работы по защите экономических интересов Беларуси, а также использовании механизмов международных...
 
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