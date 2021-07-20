Лукашенко проводит совещание по приоритетам внешней политики

Источник материала: ОНТ

Приоритеты внешней политики на современном этапе обсуждают во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 20 июля проводит совещание с руководителями загранучреждений Беларуси.

Главы белорусских диппредставительств съехались в Минск со всего мира. На встрече присутствуют и представители исполнительной власти. В таком формате совещание у Главы государства проходит каждые три-четыре года. Нынешнее – в особых условиях. Необходимо не только оценить работу системы органов дипломатической службы, но и скорректировать внешнеполитическую стратегию с учетом происходящего в мире.

фото: Белта

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