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Лукашенко проводит совещание по приоритетам внешней политики

20.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко проводит совещание по приоритетам внешней политики

Приоритеты внешней политики на современном этапе обсуждают во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 20 июля проводит совещание с руководителями загранучреждений Беларуси.

Главы белорусских диппредставительств съехались в Минск со всего мира. На встрече присутствуют и представители исполнительной власти. В таком формате совещание у Главы государства проходит каждые три-четыре года. Нынешнее – в особых условиях. Необходимо не только оценить работу системы органов дипломатической службы, но и скорректировать внешнеполитическую стратегию с учетом происходящего в мире.

фото: Белта

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Теги: Минск
 
 
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Приоритеты внешней политики на современном этапе обсуждают во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 20 июля проводит совещание с руководителями...
 
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