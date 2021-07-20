«Из всех искусств для нас важнейшим является Telegram». Глеб Лавров

Источник материала: ОНТ

Дорогие дор.читатель и дор.читателька оба все двое/два!

Как показали (нам) исследования (а вы, конечно, верьте), кричащая броская цитата в названии – это очень хорошо! А сенсационное обобщение, пусть даже и скороспелое слегка – весьма недурственно также! Ну и много-много картинок – вообще, однозначно, ку! Так как же, скажите нам, не набросать тут текстик про обожаемый всеми вами кроссплатформенный мессенджер, любимый, авторства иконического Дурова П.В. (не дедушки пока, кажется, ни разу)?

Тем более что в кои-то веки, помимо сияющих инсайтов, подкрепленных железобетонной серо-стальной уверенностью, и фактурка какая-никакая подкатила? А?

Сказано – делаем!

Итак.

Тележенька, разлюбезная, исследование тут провела . Чтобы, понятное дело, рекламодателям в дор.одеждках было полегче. Да и нам простым юзверям, в неприметных штатских одеждах, также чтоб жизнь медом показалась, хоть на чуть-чуть, ну пожалуйста-пожалуйста. И из всей громады аргументов мы, те которые в штатском, ясен пень, понавыдергивали себе полную горницу огурцов. Ну, то есть аргументов в поддержку нашей давнишней мысли, что телега в прошлом году была, есть и будет новой базой (зачеркнуто) медиа-фундаментом одной невероятно ярко очерченной жизненной позиции.

Стоп!

Перед тем, как бросить в монитор или в наладонник дорогущий граненым стаканом с фенхелево-мандрагоровым фрешем, посмотрите скрины! Видите?









На скринах за номером 1 и 2 видно (ведь видно же?) что, как талдычили мы, темноликие, телега – суть полезная приблуда городского населения Минска и области слегка. То есть о «всенародной» распространенности ее – речи особо не идет. Как не идет и речи о репрезентативности представленного в телеге мнения, как мнения всех наших, белорусских, ширнармасс. Правда же?





А скрин-3 видели? О чем говорит? Это к вопросу об объективности позиций, представленных читателям. Очевидно ж, что 60% – потребители информации из десяти каналов максимум (а чаще всего из всего-то пяти). Что, с учетом секторальной поляризированности мнений в Телеграмме, явно намекает, что потребители получают информацию из весьма узкого круга источников одной гаммы мнений. К тому же зачастую ссылающихся друг на друга. Или вовсе имеющих редакционную политику и/или авторскую позицию, схожую до уровня обвинения в плагиате. То есть о «плюрализме» там забываем, ага?





При этом из скрина-4 видно, что большая часть аудитории Телеграмма общается с представителями аудитории Телеграмма! То есть «варится сама в собственном соку», отталкивая иные мнения и позиции по факту тотального НЕ-вхождения в узкий круг приобщенных к высокому TG-знанию.





И все бы ничего, ну общаются, допустим, там/тут люди-телеграммеры своим кружочком. Мнения схожие друг другу высказывают. Аргументы из одного и того же пула друг дружке приводят. Фиксируются скопом на одних и тех же проблемах. Восторгаются общим образом идентичным своим победам… Но когда выходит, что и новости подавляющее большинство получает Telegram only (да еще и из ограниченного числа источников – см., плиз, предыдущий абзац обязательно!). Так о какой свободе мысли может идти речь? Только об медийной сегрегации и информационном апартеиде в полный рост!





И наконец, скрин-6 как бы намекает, что группа пользователей телеграмма в нашей стране (только) убеждена в своей инфо-защищенности, вплоть до вседозволенности, а значит и в своей элитарности… И это несмотря на массу очевидных примеров последнего времени, доказывающих ровно обратное. Примеров, о которых в самих топовых, по данным tgstat, каналах, конечно же, ничего не говориться. Примерах, которые совсем выпали за границу внимания сегрегированной группы пользователей, убежденных в своей ультимативной монополии на правду.

Так какой же вывод, дор.читатель и дор.читателька, может быть сделан из всего вышеизложенного? Где сенсационное обобщение, пусть даже и скороспелое слегка? А вывод – один, тенденциозный и неутешительный. Отрезанная от иных медийных компонентов часть общества не получит сведений о своей «отделенности». Ибо никаких инфо-каналов, кроме своих читать не собирается. Вне своего списка контактов не присутствует. А главное — никого кроме этого списка не видит. И не хочет видеть. Мы – Dixi.

И вот это печально, конечно. Но факт есть факт.

Портрет поколения, которое мы потеряли, очерчен грубыми мазками. Как пробиваться через невидимую стену? Разве что каждодневными усилиями каждого из вас, дор.читатели. Ведь оно только вам (и нам) и надо. Или нет?



*В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз, ИН.ЯЗ и проч.



ФОТО: PIXABAY

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