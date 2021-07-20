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Удар по солидарности - денежный перевод политзаключенным смогут отправлять только родные
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Важно понимать, что это касается колоний: человеку, который находится, например, в СИЗО до суда или ждет обжалования, все еще могут направлять и бандероли, и переводы все желающие.
Данные изменения вступили в силу в июне, но еще до этого несколько человек, которые переписываются с политзаключенными, сообщали
Отправленные уже после вступления изменений в силу переводы сейчас возвращаются людям обратно.
Что делать?
Пытаться поддерживать политзаключенных, как и раньше: все же примут перевод на "отоварку" или нет — решает администрация конкретного учреждения.
Если переводы все же возвращаются, выходить на родственников и близких осужденного и поддерживать узников через них.
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Важно понимать, что это касается колоний.
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