Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 1.28 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере возле деревни Плиса Глубокского района Витебской области", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1995 года рождения, неработавший.-0-