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В Глубокском районе в озере утонул мужчина
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 1.28 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере возле деревни Плиса Глубокского района Витебской области", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1995 года рождения, неработавший.-0-
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Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1995 года рождения, неработавший.
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