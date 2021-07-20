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Лукашенко назвал параметры посольства РБ в странах ЕС: снимите двухкомнатную квартиру

20.07.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня установил новые критерии к посольствам Беларуси в европейских странах, не являющихся активными внешнеторговыми партнерами синеокой.

"Роман Александрович и Игорь Петрович (премьер Головченко и глава администрации Игорь Сергеенко), надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе... Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству", - заявил Лукашенко.

"Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет - добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти", - рассудил пенсионер.

Он также негативно отозвался о ходе оптимизации белорусских загранучреждений, отметив, что этот процесс идет недостаточно интенсивно: "Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить".

 
 
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Лукашенко сегодня установил новые критерии к посольствам Беларуси в европейских странах, не являющихся активными внешнеторговыми партнерами синеокой.
 
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