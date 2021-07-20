Не боги горшки обжигают. Как заняться ремесленничеством в Беларуси

У граждан Беларуси есть легальная возможность зарабатывать за счет собственных знаний и умений и при этом не регистрироваться в качестве предпринимателя.



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Нашими ремесленниками можно заселить небольшой город

Некоторые белорусы, которые любят и умеют делать разные вещи своими руками, стали ремесленниками и живут этим трудом. Работают они на себя, а не на государство или частную фирму.

По официальным данным , на 1 января 2021 года в Беларуси насчитывалось более 42 тысяч ремесленников. Больше всего их было в Минске и Брестской области.

Правда, по сравнению с 2019 годом ремесленников в нашей стране стало немного меньше — на 1,5%. Однако за последние пять лет эту сферу деятельности выбирает все больше людей.

Их привлекают простые правила игры, а также возможность работать и зарабатывать без бумажной волокиты и налоговой нагрузки.

От вышивки до кузнечного дела

Работу ремесленников регулирует указ № 364 от 9 октября 2017 года.

В этом небольшом документе из четырех пунктов сказано, что ремесленная деятельность не является предпринимательством. А значит, гражданам не нужно регистрироваться в качестве ипэшников.

Ремесленнику разрешено самостоятельно изготавливать и продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги.

Причем делать это он должен с применением ручного труда и инструмента, поскольку использовать промышленное оборудование запрещено.

Оговорено также, что работа ремесленников должна быть направлена на «удовлетворение бытовых потребностей граждан».

Указ приводит большой список конкретных занятий для ремесленников.

В том числе это кузнечное дело, ткачество, ручная вышивка и вязание, изготовление инструментов, изделий ручной работы, цветочных композиций, свечей, мыла, витражей и принадлежностей для содержания птиц, животных и пчел, переплет страниц, а также художественная обработка и роспись дерева, камня, кости, рога, металла, жести, стекла, керамики и фанеры.

Как известно, ремесленному делу присущ национальный колорит. Поэтому ремесленники могут также заняться изготовлением национальных музыкальных инструментов и национального белорусского костюма.

Ремесленникам необходимо обеспечивать безопасность выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. В то же время их изделия и услуги не подлежат обязательному подтверждению соответствия.

Без рогов и драгметаллов, пожалуйста

Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься ремесленники, не является закрытым. Это значит, что фактически он включает все виды творчества, осуществляемые с применением ручного труда.

В различных ремеслах используются разные материалы. Указ № 364 не ограничивает ремесленников в этом, но запрещает им работать с таким сырьем, как бивни и клыки слонов, бегемотов, моржей, нарвалов и кабанов, рога носорога, зубы всех животных.

Применять в качестве материалов драгоценные камни и металлы тоже нельзя.

Колье из бисера придет вам по почте

Свои изделия ремесленник может продавать в своей мастерской, а также на рынках, ярмарках и в других местах, которые определяют местные органы власти.

Ремесленнику дана возможность рекламировать свою работу и изделия, в том числе в интернете.

Кроме того, ему разрешено пересылать эти изделия по почте, включая международные отправления, и доставлять их любым видом транспорта по адресу, который укажет покупатель.

Продавать изделия ремесленного творчества их создатель также вправе на основании гражданско-правовых договоров, которые он заключит с юридическими лицами и ипэшниками.

Я б в ремесленники пошел — пусть меня научат!

Привлекать других граждан к своей работе ремесленникам запрещено.

Вместе с тем они могут брать учеников, но передавать другим людям свои знания, навыки и умения в том или другом ремесле можно только бесплатно.

По указу № 364 для этого достаточно заключить договор; сам срок обучения не должен превышать двух лет.

Ремесленнику разрешено одновременно обучать не более трех учеников.

Войти в отношения с государством придется

Прежде чем начать работу, будущий ремесленник должен заявить о себе государству и внести конкретную плату.

Для этого необходимо стать на учет в налоговой службе по месту жительства и уплатить сбор.

Этот сбор сейчас составляет две базовые величины (58 рублей), тогда как раньше он был равен одной базовой величине (29 рублям). Деньги уплачиваются за один календарный год.

Затем придется представить в налоговый орган письменное уведомление о начале работы, а также оформить и зарегистрировать здесь книгу учета проверок.

Помните, что нарушение порядка ведения ремесленной деятельности чревато штрафом, который по статье 24.44 КоАП может составить до 145 рублей.

В помощь ремесленникам-новичкам МНС создало специальный раздел на своем портале.

Здесь доходчиво разъяснены все вопросы, связанные с началом, ведением и закрытием ремесленного дела. Еще раз подчеркнем, что ремесленничество не является предпринимательством в Беларуси.

Уточнения пойдут на пользу

Осенью прошлого года на общественное обсуждение был вынесен проект документа, разработчики которого предложили внести правки в указ № 364.

Эти изменения до сих пор не приняты, однако они представляют интерес для ремесленников и тех, кто хочет заняться этим трудом.

Новый проект не предлагает кардинально изменить условия и порядок ремесленной деятельности в стране. Вместе с тем предложены несколько важных корректировок.

Во-первых, уточняется понятие инструмента ремесленной деятельности. А во-вторых, вводятся критерии отнесения к ремесленничеству «иной деятельности по созданию предметов творчества» и дается определение термину «деятельность, осуществляемая с применением ручного труда».

Проект документа содержит и другие уточнения. Например, что именно является основной особенностью изготовленных предметов (изделий) творчества. А обоснование к проекту документа включает интересную информацию о том, как ведут свою деятельность ремесленники Франции, Италии, Германии, России и Казахстана.

Впоследствии Минэкономики подвело итоги обсуждения планируемых изменений.

В министерстве выразили уверенность, что принятие проекта документа позволит устранить неоднозначные нормы, сократить количество обращений граждан, исключить случаи отнесения ремесленной деятельности к незаконной предпринимательской из-за неправильных трактовок указа № 364.