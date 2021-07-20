Белорусскую власть вновь призвали прекратить преследование адвокатов

Центр по защите прав человека (CHR) ABA, Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и организация «Юристы для юристов» (L4L) подготовили совместный отчет «Адвокаты и юристы под угрозой: усиление преследования представителей юридических профессий в Беларуси».





Как отмечено в документе, в нем «описывается преследование правительством Беларуси оппозиции и подавление любой критики после президентских выборов 2020 года, в том числе давление на адвокатов, защищающих деятелей оппозиции и участников протестов или высказывающихся о верховенстве права, правосудии и правах человека».

«В отчете приводятся примеры различных публично доступных кейсов из практики, чтобы проиллюстрировать преследование, запугивание, препятствия и вмешательство, которым подвергались адвокаты в Беларуси после оспариваемых выборов президента <…> в августе 2020 года, — поясняется в документе. — Публичные кейсы не только иллюстрируют влияние репрессий со стороны правительства на отдельных адвокатов, но также позволяют выявить вызывающую обеспокоенность тенденцию вмешательства в независимость адвокатуры в Беларуси и нарушения прав адвокатов на свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций».

Среди прочих в отчете рассматриваются ситуации с адвокатами Максимом Знаком, Ильей Салеем, Людмилой Казак, Сергеем Зикрацким, Александром Пыльченко, юристами Лилией Власовой, Леонидом Судаленко, Сергеем Дроздовским, Олегом Граблевским, Мариной Дубиной и другими.

Авторы отчета призвали власти Беларуси и все компетентные органы обеспечить полную независимость представителей юридических профессий в Беларуси.

Для достижения этой цели они призвали принять все необходимые меры по обеспечению физической безопасности и защиты адвокатов и юристов; прекратить их преследование, включая «обыски в офисах, политически мотивированные расследования и уголовные преследования, внеочередные аттестации и лишение лицензии на осуществление адвокатской деятельности».

Также они призвали власти «гарантировать, что при любых обстоятельствах адвокаты в Беларуси могут осуществлять свою законную профессиональную деятельность и законно пользоваться своими основными правами человека, не опасаясь репрессий и не подвергаясь преследованию или другому необоснованному вмешательству в их работу».

Властям также надлежит «восстановить лицензии тех адвокатов, которые были лишены их в период с августа 2020 года; ввести адекватные меры защиты неприкосновенности и независимости адвокатов, в том числе путем создания полностью независимой коллегии адвокатов».

Авторы отчета также настаивают на отмене новых поправок к закону об адвокатуре и адвокатской деятельности и внесении в законодательство таких изменений, которые бы упразднили «надзор и контроль над адвокатурой со стороны Министерства юстиции» и все, что «ограничивает независимость адвокатуры в нарушение международных стандартов».

«ABA неоднократно призывала правительство Беларуси прекратить нарушения прав человека и соблюдать свои конституционные и договорные обязательства по соблюдению основных прав и свобод и обеспечению верховенства права, — цитирует сайт ассоциации своего президента Патрицию Ли Рефо. — К сожалению, правительство только осмелело в своих попытках заглушить голоса несогласных».

«Адвокаты играют важную роль в отправлении правосудия, а также в поддержании верховенства права и защите прав человека. Их работа необходима для повышения доверия общественности к отправлению правосудия и обеспечения эффективного доступа к правосудию для всех. Роль юристов в защите верховенства права и прав человека приобретает все большее значение в контексте нынешних репрессий в Беларуси. Поэтому принципиально важно, чтобы международное юридическое сообщество продолжало поддерживать адвокатов, находящихся в группе риска в Беларуси», — заявила исполнительный директор L4L Софи де Грааф.

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