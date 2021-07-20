Заморожен счёт «Белорусской ассоциации журналистов»

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Продолжается наступление на независимые медиа.

Как сообщает БАЖ , все операции по счёту организации заморожены.

«Сёння стала вядома, што з дня ператрусу ў офісе журналісцкай арганізацыі, па рашэнні Цэнтральнага апарата Следчага камітэта абмежаваныя ўсе аперацыі па рахунку БАЖ. Прычым, замарожаныя не толькі плацяжы, але і папаўненне рахунку», — отмечает орагнизация.

Напомним, еще 14 июля в офисе БАЖ прошёл обыск, выломали двери и опечатали офис.

Подверглись репрессиям и другие медиа. Известно, что власти ликвидируют юрлицо, которому принадлежит интернет-проект «Сильные новости» .

Также СК наложил арест на счета некоммерческой благотворительной медиаплатформы «Имена» и белорусского ПЭН-центра.

БАЖ напоминает, что с начала июля обыски прошли минимум в 40-а организациях по всей стране.