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Заморожен счёт «Белорусской ассоциации журналистов»
20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Продолжается наступление на независимые медиа.
Как сообщает
«Сёння стала вядома, што з дня ператрусу ў офісе журналісцкай арганізацыі, па рашэнні Цэнтральнага апарата Следчага камітэта абмежаваныя ўсе аперацыі па рахунку БАЖ. Прычым, замарожаныя не толькі плацяжы, але і папаўненне рахунку», — отмечает орагнизация.
Напомним, еще 14 июля в офисе БАЖ прошёл обыск, выломали двери и опечатали офис.
Подверглись репрессиям и другие медиа. Известно, что власти
Также СК наложил арест на счета некоммерческой благотворительной медиаплатформы «Имена» и белорусского ПЭН-центра.
БАЖ напоминает, что с начала июля обыски прошли минимум в 40-а организациях по всей стране.
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Продолжается наступление на независимые медиа.
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