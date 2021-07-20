Советник Тихановской: «Любое заявление, произнесенное в Вашингтоне, внимательно слушают во всем мире»

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский вопрос вынесен на новый уровень в мировой повестке.

Советник Тихановской по международный вопросам Валерий Ковалевский отметил, что белорусский вопрос объединил позиции политиков по всему миру.

— Если говорить о Конгрессе США и вообще американских политиках, у них всегда присутствовала двухпартийность. Но в отношении белорусского вопроса все единогласны. Белорусский вопрос не разделяет, белорусский вопрос объединяет, и для нас это очень ценно, мы хотим продолжить эту линию, — сказал Ковалевский в эфире канала «И Грянул Грэм» . — В Европе во многих странах нам говорили о том, что белорусская тематика объединяет политиков, поскольку белорусская тема универсальная.

То, что делают белорусы — они сражаются за фундаментальные универсальные ценности — именно это вдохновляет людей.

Советник Светланы Тихановской считает, что международное давление — важный фактор в борьбе против режима Лукашенко. И в этом контексте особую значимость имеют встречи лидера белорусского народа на высшем уровне в Вашингтоне .

— Все визиты Тихановской и особенно последний в США — это часть международного давления, которое раздражает Лукашенко. Светлана в данном случае такой чистый символ белорусов, которые хотят свободы и сражаются за демократию.

И здесь очевиден абсолютно ясный контраст между признанием этой борьбы людей за свою способность участвовать в управлении государством — и диктатурой, которая больше абсолютно неприемлема.

Вашингтон важен тем, что любое решение, любое заявление, произнесенное в Вашингтоне, внимательно слушают во всем мире. Именно это позволяет нам вынести белорусскую проблематику уже на глобальный уровень.

Если до визита в США белорусская тема считалась региональным кризисом, то, благодаря этому визиту, мы придаем белорусскому вопросу совсем другое звучание — глобальное. Мы подчеркиваем, что белорусский кризис — это не проблема только белорусов, это проблема всех, особенно, конечно же, соседей, — отметил Ковалевский.