|
Советник Тихановской: «Любое заявление, произнесенное в Вашингтоне, внимательно слушают во всем мире»
20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский вопрос вынесен на новый уровень в мировой повестке.
Советник Тихановской по международный вопросам Валерий Ковалевский отметил, что белорусский вопрос объединил позиции политиков по всему миру.
— Если говорить о Конгрессе США и вообще американских политиках, у них всегда присутствовала двухпартийность. Но в отношении белорусского вопроса все единогласны. Белорусский вопрос не разделяет, белорусский вопрос объединяет, и для нас это очень ценно, мы хотим продолжить эту линию, — сказал Ковалевский в эфире канала
То, что делают белорусы — они сражаются за фундаментальные универсальные ценности — именно это вдохновляет людей.
Советник Светланы Тихановской считает, что международное давление — важный фактор в борьбе против режима Лукашенко. И в этом контексте особую значимость имеют встречи лидера белорусского народа
— Все визиты Тихановской и особенно
И здесь очевиден абсолютно ясный контраст между признанием этой борьбы людей за свою способность участвовать в управлении государством — и диктатурой, которая больше абсолютно неприемлема.
Вашингтон важен тем, что любое решение, любое заявление, произнесенное в Вашингтоне, внимательно слушают во всем мире. Именно это позволяет нам вынести белорусскую проблематику уже на глобальный уровень.
Если до визита в США белорусская тема считалась региональным кризисом, то, благодаря этому визиту, мы придаем белорусскому вопросу совсем другое звучание — глобальное. Мы подчеркиваем, что белорусский кризис — это не проблема только белорусов, это проблема всех, особенно, конечно же, соседей, — отметил Ковалевский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советник Тихановской: «Любое заявление, произнесенное в Вашингтоне, внимательно слушают во всем мире»
Белорусский вопрос вынесен на новый уровень в мировой повестке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)