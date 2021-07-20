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Неизвестные задержали бывшую жену Губаревича, руководителя движения «За свободу»
Источник материала: UDF
Задержание Стаси Губаревич / кадр из видео
"Утром был обыск по адресу, где я прописан. Пятеро неизвестных увезли с собой Стасю Губаревич", — сообщил в Фейсбуке политик. Стася — его бывшая жена.
Как рассказывало Еврорадио, Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации движения "За свободу". В офисе организации на прошлой неделе прошел обыск.
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Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации движения «За свободу».
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