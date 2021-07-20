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Неизвестные задержали бывшую жену Губаревича, руководителя движения «За свободу»

20.07.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Неизвестные задержали бывшую жену Губаревича, руководителя движения «За свободу»
Задержание Стаси Губаревич / кадр из видео​
Силовики продолжают интересоваться лидером движения "За свободу" Юрием Губаревичем.

"Утром был обыск по адресу, где я прописан. Пятеро неизвестных увезли с собой Стасю Губаревич", — сообщил в Фейсбуке политик. Стася — его бывшая жена.


Как рассказывало Еврорадио, Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации движения "За свободу". В офисе организации на прошлой неделе прошел обыск.
 
 
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Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации движения «За свободу».
 
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