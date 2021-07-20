Источник материала: UDF



Задержание Стаси Губаревич / кадр из видео​

"Утром был обыск по адресу, где я прописан. Пятеро неизвестных увезли с собой Стасю Губаревич", — сообщил в Фейсбуке политик. Стася — его бывшая жена.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизвестные задержали бывшую жену Губаревича, руководителя движения «За свободу» Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации движения «За свободу».

Как рассказывало Еврорадио, Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации движения "За свободу". В офисе организации на прошлой неделе прошел обыск.