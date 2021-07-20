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О суде над собой «Медиа-Полесье» узнало за час до его начала
Источник материала: UDF
"Медиа-Полесье" снова судили / media-polesye.by
Изюминка ситуации в том, что суд должен был начаться через 1 час 10 минут после доставки письма. Письмо пришло в 13:19, а суд был назначен на 14:30.
"Нас в очередной раз обвиняют в нарушении законодательства о СМИ. А точнее — часть 4 статьи 23.5: "Распространение средством массовой информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации в соответствии с законодательными актами", —
Поводом для суда стала публикация об участниках "пинской бойни".
За оставшийся час никто из представителей редакции в суд явиться не успел. Директора предприятия нет в стране. Вызванная свидетельница Наталья Калешко живет в Пинске, откуда добраться в Лунинец тоже нужно время. Адвокат также проживает в другой области.
Состоялся ли процесс и было ли вынесено какое-то решение, в редакции не знают.
Ранее в редакции "Медиа-Полесье" и дома у сотрудников прошли обыски, в ходе которых была конфискована вся техника.
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Письмо пришло в 13:19, а суд был назначен на 14:30.
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