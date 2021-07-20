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О суде над собой «Медиа-Полесье» узнало за час до его начала

20.07.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

О суде над собой «Медиа-Полесье» узнало за час до его начала
"Медиа-Полесье" снова судили / media-polesye.by
Редакция издания "Медиа-Полесье" 16 июля неожиданно узнала, что против них пройдет процесс в Лунинецком суде. Об этом говорилось в письме, которое пришло на редакционную электронную почту.

Изюминка ситуации в том, что суд должен был начаться через 1 час 10 минут после доставки письма. Письмо пришло в 13:19, а суд был назначен на 14:30.

"Нас в очередной раз обвиняют в нарушении законодательства о СМИ. А точнее — часть 4 статьи 23.5: "Распространение средством массовой информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации в соответствии с законодательными актами", — говорит главный редактор издания Светлана Гарда.


Поводом для суда стала публикация об участниках "пинской бойни".

За оставшийся час никто из представителей редакции в суд явиться не успел. Директора предприятия нет в стране. Вызванная свидетельница Наталья Калешко живет в Пинске, откуда добраться в Лунинец тоже нужно время. Адвокат также проживает в другой области.

Состоялся ли процесс и было ли вынесено какое-то решение, в редакции не знают.

Ранее в редакции "Медиа-Полесье" и дома у сотрудников прошли обыски, в ходе которых была конфискована вся техника.
 
 
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Письмо пришло в 13:19, а суд был назначен на 14:30.
 
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