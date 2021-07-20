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Александр Лукашенко / Reuters

"Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию — решим вопрос с санкциями", — заявил Александр Лукашенко.

"Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел — жалкие выкрики, шантаж и реваншизм", — заявил Лукашенко.

"Мы должны и на этом поле, как на улице в августе - сентябре, поставить всех на место, кто косо смотрит на нашу страну и берется за экономическое оружие", — сказал он дипломатам.

"Церемониться не будем. Сделайте для себя выводы. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих должностей. Так будет и впредь", — заявил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Церемониться не будем»: Лукашенко угрожает колеблющимся дипломатам Задача дипломатов в этих условиях — искать новые рынки сбыта

Первым делом он заявил, что "санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке", сообщаетЗадача дипломатов в этих условиях — искать новые рынки сбыта. Только так власть сможет противостоять санкциям.Одновременно он призвал дипломатов активнее рассказывать в странах пребывания о войне — о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период "и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить". По его мнению, это тоже может быть ответом на санкции.Таким образом, считает он, можно противодействовать санкциям.При этом предупредил, что тех, кто рискнет уйти из системы, ждут серьезные ограничения.Ранее дипломаты, которые после выборов и насилия со стороны силовиков подали в отставку, были лишены дипломатического ранга. Званий лишились, в частности, бывший посол Беларуси в Латвии, бывший глава белорусской дипмиссии, который ранее также работал в системе МИД.