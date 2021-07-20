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«Церемониться не будем»: Лукашенко угрожает колеблющимся дипломатам
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко / Reuters
Первым делом он заявил, что "санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке", сообщает
Задача дипломатов в этих условиях — искать новые рынки сбыта. Только так власть сможет противостоять санкциям.
"Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию — решим вопрос с санкциями", — заявил Александр Лукашенко.
Одновременно он призвал дипломатов активнее рассказывать в странах пребывания о войне — о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период "и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить". По его мнению, это тоже может быть ответом на санкции.
"Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел — жалкие выкрики, шантаж и реваншизм", — заявил Лукашенко.
Таким образом, считает он, можно противодействовать санкциям.
"Мы должны и на этом поле, как на улице в августе - сентябре, поставить всех на место, кто косо смотрит на нашу страну и берется за экономическое оружие", — сказал он дипломатам.
При этом предупредил, что тех, кто рискнет уйти из системы, ждут серьезные ограничения.
"Церемониться не будем. Сделайте для себя выводы. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих должностей. Так будет и впредь", — заявил он.
Ранее дипломаты, которые после выборов и насилия со стороны силовиков подали в отставку, были лишены дипломатического ранга. Званий лишились, в частности, бывший посол Беларуси в Латвии Василий Маркович, бывший глава белорусской дипмиссии Игорь Лещеня и Павел Латушко, который ранее также работал в системе МИД.
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Задача дипломатов в этих условиях — искать новые рынки сбыта
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