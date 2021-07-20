Лямбда-штамм коронавируса зафиксирован более чем в 30 странах

Источник материала: СТВ

Новости мира. Лямбда-штамм COVID-19 распространяется по миру. Речь идет о версии, впервые обнаруженной в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже зафиксирована более чем в 30 странах. За развитием ситуации следят специалисты ВОЗ.





Сейчас планета под ударом дельта-штамма. Именно эта разновидность вируса спровоцировала новый всплеск заболеваний в ряде государств. Во Франции из-за распространения этого варианта вируса власти заявляют о четвертой волне пандемии и планируют ужесточать ограничения.





В Турции в случае стремительного распространения дельта-штамма не исключают закрытия границ. Канада тем временем готовится встречать иностранцев. С 9 августа в страну смогут попасть полностью привитые граждане США, а с 7 сентября – все путешественники, получившие вакцину от COVID-19.