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Лямбда-штамм коронавируса зафиксирован более чем в 30 странах

20.07.2021 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Лямбда-штамм COVID-19 распространяется по миру. Речь идет о версии, впервые обнаруженной в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже зафиксирована более чем в 30 странах. За развитием ситуации следят специалисты ВОЗ.

Лямбда-штамм коронавируса зафиксирован более чем в 30 странах

Сейчас планета под ударом дельта-штамма. Именно эта разновидность вируса спровоцировала новый всплеск заболеваний в ряде государств. Во Франции из-за распространения этого варианта вируса власти заявляют о четвертой волне пандемии и планируют ужесточать ограничения.

Лямбда-штамм коронавируса зафиксирован более чем в 30 странах

В Турции в случае стремительного распространения дельта-штамма не исключают закрытия границ. Канада тем временем готовится встречать иностранцев. С 9 августа в страну смогут попасть полностью привитые граждане США, а с 7 сентября – все путешественники, получившие вакцину от COVID-19.

 
 
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Новости мира. Лямбда-штамм COVID-19 распространяется по миру. Речь идет о версии, впервые обнаруженной в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже...
 
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