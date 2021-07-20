заявил на совещании по приоритетам внешней политики 20 июля. Об этом онна совещании по приоритетам внешней политики 20 июля.





«В целях защиты своих предприятий мы должны активнее использовать механизмы международных организаций. Все, кто вознамерится аннулировать результаты тендеров, отменить контракты на закупку отечественной продукции за рубежом, должны четко понимать, что это им просто так с рук не сойдет. Нужно активнее создавать прецеденты, нарабатывать практику защиты экономических интересов», — сказал он.





Лукашенко отметил, что в стране хватает юристов-международников и предприятия с посольствами должны буквально «сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений».





Он также заявил, что «в дипкорпусе не нужны бездельники». Каждый дипломат, по его словам, прежде всего должен приносить экономическую пользу.





«Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приемам. Это надо, но это самое последнее в списке. Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия», — сказал он.