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Арестован счёт "Беларускай асацыяцыі журналістаў"
Источник материала: Партизан
Все операции по счёту БАЖ заморожены с 14 июля, когда в офисе прошёл обыск
Причем, заморожены не только платежи, но и пополнение счета,
Также СК наложил арест на счета некоммерческой благотворительной медиаплатформы «Имена» и беларуского ПЭН-центра.
Всего за последние дни у представителей медиа и в редакциях прошли 66 обысков. Целая волна обысков прошла также в ряде НПО и у правозащитников.
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Все операции по счёту БАЖ заморожены с 14 июля, когда в офисе прошёл обыск
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