ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арестован счёт "Беларускай асацыяцыі журналістаў"

20.07.2021 14:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Все операции по счёту БАЖ заморожены с 14 июля, когда в офисе прошёл обыск

Причем, заморожены не только платежи, но и пополнение счета, сообщает пресс-служба организации.

Также СК наложил арест на счета некоммерческой благотворительной медиаплатформы «Имена» и беларуского ПЭН-центра.

Всего за последние дни у представителей медиа и в редакциях прошли 66 обысков. Целая волна обысков прошла также в ряде НПО и у правозащитников.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все операции по счёту БАЖ заморожены с 14 июля, когда в офисе прошёл обыск
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка прыгразіў звальненнямі дыпламатам, якія не з ім
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by