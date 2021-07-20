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Александр Лукашенко: неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Так дело дальше не пойдёт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Встреча в таком формате продиктована событиями на внешнем контуре. Происходящее в мире Александр Лукашенко охарактеризовал емким словом «война».
Глава государства подчеркнул, сегодня дипломаты – бойцы за честь страны, а внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Так дело дальше не пойдёт
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней...
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