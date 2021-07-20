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Александр Лукашенко: «Наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьёзной корректировке»

20.07.2021 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьёзной корректировке»

Во Дворец Независимости приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Встреча в таком формате продиктована событиями на внешнем контуре. Происходящее в мире Александр Лукашенко охарактеризовал емким словом «война».

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Глава государства подчеркнул, сегодня дипломаты – бойцы за честь страны, а внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке.

Александр Лукашенко: «Наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьёзной корректировке»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Как открытая и современная страна мы ощутили на себе все последствия мирового кризиса. Апогеем стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти. Как готовятся и реализуются такие цветные блицкриги, вы хорошо знаете. Без внешнего вмешательства они невозможны.

Мы здесь, в Минске, уже с весны прошлого года видели, как постепенно нагнеталась напряженность, но недооценивали это. Нарастала антибелорусская активность в социальных сетях, менялась не в лучшую сторону риторика наших оппонентов в Брюсселе и Вашингтоне. Еще до выборов активизировались отдельные деятели и организации, шли информационные вбросы, обрабатывалось общественное мнение и здесь, и там.

Александр Лукашенко: «Наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьёзной корректировке»

Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы. В этой ситуации достойный ответ могут дать только профессиональные и, самое главное, преданные своему делу и стране кадры.

Напомню всем присутствующим, что дипломатическая служба сродни военной, с тем лишь отличием, что дипломат сражается за интересы Отечества на дальних подступах к его рубежам, практически в окружении. Во многом от ваших компетенций, целеустремленности и преданности делу зависит, начнут говорить настоящие пушки или нет.

Александр Лукашенко: «Наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьёзной корректировке»

Александр Лукашенко также потребовал у дипломатов активнее защищать нашу историческую память, экономические интересы Беларуси, в том числе использовать механизмы международных организаций для антисанкционной поддержки отечественных предприятий.

Александр Лукашенко: «Наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьёзной корректировке»

Ольга Шерснева, СТВ:
Несмотря на все попытки Запада дискредитировать Беларусь на мировой арене, задачей № 1 для белорусских диппредставительств за рубежом остается внешняя торговля. Необходимо оперативно и разумно продать свою продукцию, найти подходящие экспортные рынки. Это сделает санкции неэффективными и незаметными для белорусов. А главное, приведет в чувства всех, кто поднимает на нашу страну экономическое оружие.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней...
 
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