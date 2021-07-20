|
Биржа: основные валюты упали на торгах 20 июля
Источник материала: Навiны
Все основные иностранные валюты сдали свои позиции по итогам торгов на БВФБ 20 июля.
Свои сессии они завершили на следующих позициях:
Использованы стоковые изображения от
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все основные иностранные валюты сдали свои позиции по итогам торгов на БВФБ 20 июля. Свои сессии они завершили на следующих позициях:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)