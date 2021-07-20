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Власти пытаются вывести экспорт нефтепродуктов из-под санкций

20.07.2021 14:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экспорт нефтепродуктов будет переведен на площадку Белорусской универсальной товарной биржи.

Власти пытаются вывести экспорт нефтепродуктов из-под санкций

Как сообщила пресс-служба биржи, решением координационного совета по биржевой торговле, заседание которого прошло 19 июля под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Назарова, утвержден порядок взаимодействия БУТБ и концерна «Белнефтехим» при организации и проведении биржевых торгов нефтепродуктами, продуктами химии и нефтехимии на экспорт.

Участники заседания (руководство Минлесхоза, Минсельхозпрода, Минфина, Управделами президента, концернов «Белнефтехим» и «Беллесбумпром») обсудили ход подготовки к проведению первых экспортных торгов нефтепродуктами на биржевой площадке, включая планы по диверсификации рынков сбыта.

Как отметила пресс-служба, одна из приоритетных задач в рамках подготовки к переводу экспортных продаж нефтепродуктов на биржевую площадку — расширение круга потенциальных покупателей. Для участия в этих торгах на бирже уже аккредитовались около 100 компаний из 20 стран. Значительный интерес к белорусской продукции химии и нефтехимии демонстрируют резиденты Азербайджана, Китая, ОАЭ, Сингапура, Турции.

«Все это перспективные рынки сбыта с высоким уровнем платежеспособного спроса. Поэтому вместе с новой программной платформой отечественные экспортеры получат новые возможности по диверсификации продаж», — считают на бирже.

Как прокомментировала БелаПАН эксперт в нефтяной отрасли Татьяна Маненок, сейчас и ранее торговля нефтепродуктами осуществляется через Белорусский нефтяной торговый дом, хотя есть и долгосрочные контракты, которые заключаются не на площадке торгового дома.

«Скорее всего, перевод экспорта на площадку БУТБ — это желание застраховать сделки и уйти от возможных санкций в отношении одной из самых доходных статей экспорта, поскольку Белорусский нефтяной дом попал в санкционный список. Поэтому есть риск, что сделки, которые будут совершаться через эту площадку, попадут под санкции. Предполагалось, что сделки через БУТБ будут осуществляться с 1 июля, но сроки перенесли на месяц», — сказала Маненок, которой, как и БелаПАН, не удалось получить комментарий в «Белнефтехиме».

Она заметила, что Национальный статистический комитет не опубликовал последние данные об экспорте нефтепродуктов.

«К сожалению, сейчас получить информацию из официальных источников будет невозможно», — считает эксперт.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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