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СК заблокировал счет Белорусской ассоциации журналистов

20.07.2021 14:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заблокирован счет Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), сообщил БелаПАН заместитель председателя организации Борис Горецкий.

По его словам, 20 июля стало известно, что со дня обыска в офисе журналистской организации по решению центрального аппарата Следственного комитета ограничены все операции по счету БАЖ.

«Причем заморожены не только платежи, но и пополнение счета», — сообщил Горецкий.

14 июля в офисе БАЖ прошел обыск, на который представителей организации даже не вызывали. Силовики выломали дверь, провели обыск и опечатали офис. У организации вновь нет доступа к печати и уставным документам.

15 июля организация получила письмо с письменным предупреждением Министерства юстиции. В нем говорится, что БАЖ не представила затребованные ранее документы. Кроме того, у министерства возникли вопросы к договорам относительно юридических адресов некоторых филиалов организации.

За последние дни у представителей медиа Беларуси и в редакциях прошли 66 обысков, кроме того, обыски были проведены в НПО и у правозащитников.

 

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Заблокирован счет Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), сообщил БелаПАН заместитель председателя организации Борис Горецкий.
 
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