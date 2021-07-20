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В Солигорске мужчина скончался после употребления дезсредства

20.07.2021 14:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске мужчина скончался после употребления дезсредства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Утром 19 июля из Солигорскую ЦРБ поступила информация о том, что в отделении реанимации скончался 62-летний солигорчанин. По предварительным данным, 17 июля мужчину, злоупотреблявшего спиртными напитками, лежащим на полу дома обнаружила супруга. Он успел сообщить, что употребил дезинфицирующее средство. Бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии мужчина был доставлен в больницу. Спустя сутки он скончался", - рассказали в СК.

Следователь осмотрел место происшествия, опрошены родственники мужчины.

Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, 17 июля мужчину, злоупотреблявшего спиртными напитками, лежащим на полу дома обнаружила супруга. Он успел сообщить, что употребил...
 
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