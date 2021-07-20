|
Два парня и девушка приговорены к ограничению свободы за осквернение монумента Победы
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два парня и девушка приговорены к ограничению свободы за осквернение монумента Победы в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.
Установлено, что компания молодых людей 24 апреля, находясь у монумента - символа отваги советского народа, историко-культурной ценности национального значения - совершила противоправные действия. Молодой человек в присутствии посторонних демонстративно распивал спиртное и танцевал на одном из конструктивных элементов памятника. Затем компания стала разбрасывать турникеты, бегать по территории объекта, кричать, хватать друг друга за одежду. Все действия снимались на мобильный телефон.
В суде молодые люди признали свою вину в злостном хулиганстве и раскаялись.
В соответствии с предложением гособвинителя и с учетом представленных им доказательств суд Партизанского района Минска вынес обвинительный приговор. Обвиняемым назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы каждому без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Мобильный телефон, на который обвиняемые записывали свои противоправные действия, конфискован в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлено, что компания молодых людей 24 апреля, находясь у монумента - символа отваги советского народа, историко-культурной ценности национального значения -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)