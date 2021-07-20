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Два парня и девушка приговорены к ограничению свободы за осквернение монумента Победы

20.07.2021 14:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два парня и девушка приговорены к ограничению свободы за осквернение монумента Победы в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Установлено, что компания молодых людей 24 апреля, находясь у монумента - символа отваги советского народа, историко-культурной ценности национального значения - совершила противоправные действия. Молодой человек в присутствии посторонних демонстративно распивал спиртное и танцевал на одном из конструктивных элементов памятника. Затем компания стала разбрасывать турникеты, бегать по территории объекта, кричать, хватать друг друга за одежду. Все действия снимались на мобильный телефон.

В суде молодые люди признали свою вину в злостном хулиганстве и раскаялись.

В соответствии с предложением гособвинителя и с учетом представленных им доказательств суд Партизанского района Минска вынес обвинительный приговор. Обвиняемым назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы каждому без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Мобильный телефон, на который обвиняемые записывали свои противоправные действия, конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что компания молодых людей 24 апреля, находясь у монумента - символа отваги советского народа, историко-культурной ценности национального значения -...
 
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