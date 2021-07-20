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Президент Беларуси: «Чего мы щёки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства?»

20.07.2021 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Встреча в таком формате продиктована событиями на внешнем контуре. Происходящее в мире Александр Лукашенко охарактеризовал емким словом «война».

Александр Лукашенко: неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Так дело дальше не пойдёт

Президент Беларуси: «Чего мы щёки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства?»

Глава государства подчеркнул, сегодня дипломаты – бойцы за честь страны, а внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке.

Ольга Шерснева, СТВ:
Дипкорпус не вправе отмалчиваться, когда страну пытаются сжимать в тиски. Президент поручил главе правительства концентрированно подытожить работу по внешнеэкономической деятельности и оценить реальный вклад послов в развитие торгово-экономических отношений с другими странами. При необходимости – предложить кадровые решения.

Президент Беларуси: «Чего мы щёки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Роман Александрович и Игорь Петрович, надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Вы, как бывший дипломат [о Романе Головченко. – прим. ред.], я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке.

Президент Беларуси: «Чего мы щёки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства?»

Александр Лукашенко:
Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия – она не просто отсутствует, она во вред государству. Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет – добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти. Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить.

Повторюсь, сегодня как никогда важно работать там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которые мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом, показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях.

Александр Лукашенко: неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Так дело дальше не пойдёт

Президент Беларуси: «Чего мы щёки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства?»

Александр Лукашенко также потребовал у дипломатов активнее защищать нашу историческую память, экономические интересы Беларуси, в том числе использовать механизмы международных организаций для антисанкционной поддержки отечественных предприятий.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней...
 
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