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Президент Беларуси: «Чего мы щёки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Встреча в таком формате продиктована событиями на внешнем контуре. Происходящее в мире Александр Лукашенко охарактеризовал емким словом «война».
Глава государства подчеркнул, сегодня дипломаты – бойцы за честь страны, а внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке.
Ольга Шерснева, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко:
Повторюсь, сегодня как никогда важно работать там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которые мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом, показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях.
Александр Лукашенко также потребовал у дипломатов активнее защищать нашу историческую память, экономические интересы Беларуси, в том числе использовать механизмы международных организаций для антисанкционной поддержки отечественных предприятий.
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Президент Беларуси: «Чего мы щёки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства?»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней...
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